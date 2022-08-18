У Запорізькій області почали видавати російські автономери

На окупованій території Запорізької області почали видавати посвідчення водія російського зразка та номери на автомобілі з кодом 185. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу «ГІБДД».



Стверджується, що заміна номерів проходитиме планово.



Для отримання російських прав потрібен російський паспорт і таке ж посвідчення водія. Щоб зареєструвати машину, також потрібно мати паспорт громадянина Росії.



В окупованій Херсонській області російські номери почали видавати із 6 серпня.