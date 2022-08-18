У Запорізькій області почали видавати російські автономери

18 серпня 2022, 17:44

У Запорізькій області почали видавати російські автономери

На окупованій території Запорізької області почали видавати посвідчення водія російського зразка та номери на автомобілі з кодом 185. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу «ГІБДД».

Стверджується, що заміна номерів проходитиме планово.

Для отримання російських прав потрібен російський паспорт і таке ж посвідчення водія. Щоб зареєструвати машину, також потрібно мати паспорт громадянина Росії.

В окупованій Херсонській області російські номери почали видавати із 6 серпня.

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