Українська влада заперечує причетність до підриву дочки Дугіна

Україна не має жодного стосунку до вбивства дочки Олександра Дугіна Дар'ї, оскільки не є терористичною державою. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.



«До вчорашнього підриву Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Росія, а тим більше не терористична держава», — заявив Подоляк.



Він зазначив, що Росія навмисне нагнітає істерію на тлі цього вбивства, щоб розпочати явну мобілізацію, а не приховану.



Також Подоляк припустив, що в Росії різні політичні угруповання перерозподіляють внутрішній ідеологічний простір і воюють між собою.



Раніше московські пропагандисти вимагали завдати ударів по центрах прийняття рішень у Києві. Вони натякають, що Україна винна у вбивстві Дугіної.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Джип Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала в машині та загинула на місці. А ось вибухнуло під час руху.