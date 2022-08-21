Українська влада заперечує причетність до підриву дочки Дугіна

21 серпня 2022, 13:00

Українська влада заперечує причетність до підриву дочки Дугіна

Україна не має жодного стосунку до вбивства дочки Олександра Дугіна Дар'ї, оскільки не є терористичною державою. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«До вчорашнього підриву Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Росія, а тим більше не терористична держава», — заявив Подоляк.

Він зазначив, що Росія навмисне нагнітає істерію на тлі цього вбивства, щоб розпочати явну мобілізацію, а не приховану.

Також Подоляк припустив, що в Росії різні політичні угруповання перерозподіляють внутрішній ідеологічний простір і воюють між собою.

Раніше московські пропагандисти вимагали завдати ударів по центрах прийняття рішень у Києві. Вони натякають, що Україна винна у вбивстві Дугіної.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Джип Land Cruiser Prado у Підмосков'ї вбив 29-річну Дар'ю Дугіну, дочку «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна. Жінка під час вибуху перебувала в машині та загинула на місці. А ось вибухнуло під час руху.

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