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В Крыму, Новой Каховке и Мелитополе прогремели взрывы

21 августа 2022, 23:22

В Крыму, Новой Каховке и Мелитополе прогремели взрывы

Вечером 21 августа во временно оккупированном Крыму, Новой Каховке и Мелитополе снова прогремели взрывы.

Около 19:00 крымские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Бахчисарае, Севастополе, Бельбеке, Евпатории, Новофедоровке.

По сообщениям, в ряде городов якобы сработала система противовоздушной обороны.

Кроме того, в 20:00 депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил об ударах ВСУ по позициям оккупантов в Новой Каховке.

«Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области, как в аду», — написал он.

Позже мэр Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

«Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли», — написал Федоров.

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