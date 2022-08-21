В Крыму, Новой Каховке и Мелитополе прогремели взрывы

Вечером 21 августа во временно оккупированном Крыму, Новой Каховке и Мелитополе снова прогремели взрывы.



Около 19:00 крымские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Бахчисарае, Севастополе, Бельбеке, Евпатории, Новофедоровке.



По сообщениям, в ряде городов якобы сработала система противовоздушной обороны.



Кроме того, в 20:00 депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил об ударах ВСУ по позициям оккупантов в Новой Каховке.



«Вчера Чернобаевка, прямо сейчас Новая Каховка. Уже приятная закономерность в прилетах по позициям россиян. Нет здесь более безопасного места для врага, гореть им в Херсонской области, как в аду», — написал он.



Позже мэр Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе Запорожской области.



«Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли», — написал Федоров.

Читайте также: В оккупированном Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги