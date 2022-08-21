У Криму, Новій Каховці та Мелітополі прогриміли вибухи

Увечері 21 серпня у тимчасово окупованому Криму, Новій Каховці та Мелітополі знову пролунали вибухи.



Близько 19:00 кримські Telegram-канали повідомляли про вибухи в Бахчисараї, Севастополі, Бельбеку, Євпаторії, Новофедорівці.



За повідомленнями, у низці міст нібито спрацювала система протиповітряної оборони.



Крім того, о 20:00 депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про удари ЗСУ по позиціях окупантів у Новій Каховці.



«Вчора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах за позиціями росіян. Немає тут безпечнішого місця для ворога, горіти їм на Херсонщині, як у пеклі», — написав він.



Згодом мер Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі Запорізької області.



«Чергова спекотна ніч для окупантів: чути вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил опору, рашистам буде дуже гаряче щодня, поки вони не підуть з нашої землі», — написав Федоров.

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