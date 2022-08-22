Российская ФСБ обвинило украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной в Подмосковье.



«Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии», — утверждают в российской спецслужбе.

В ночь на воскресенье, 21 августа, публицист Александр Дугин и его дочь Дарья возвращались с подмосковного фестиваля «Традиция». В момент взрыва в машине находилась только Дарья, она погибла на месте. Знакомые Дугина рассказали СМИ, что в машине должен был ехать и он сам, однако Дугин-старший в последний момент решил поехать в другом автомобиле.



Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.