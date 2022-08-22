ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві Дарії Дугіної

22 серпня 2022, 14:18

ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві Дарії Дугіної

Російська ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві Дарії Дугіної у Підмосков'ї. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ.

Стверджується, що виконавиця вбивства Дугіної — громадянка України Наталія Павлівна Вовк 1979 року народження.

У ФСБ розповіли, що Вовк прибула до Росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною 2010 року народження.

«У день вбивства Вовк і Шабан перебували на літературно-музичному фестивалі "Традиція", де Дугіна була присутня в якості почесного гостя. Після здійснення керованого підриву автомашини Toyota Land Cruiser Prado, за кермом якої знаходилася Дугіна, 21 серпня Вовк разом з дочкою виїхала через Псковську область в Естонію», — заявили у ФСБ.

У спецслужбі стверджують, що для організації вбивства Дугіної та отримання інформації про її спосіб життя Вовк з дочкою орендували квартиру в Москві в будинку, де проживала загибла. Для спостереження за Дугіною використовувалася машина Mini Cooper.

«При цьому при в'їзді в Росію використовувалися номери Донецької Народної Республіки — Е982ХН DPR, у Москві — казахстанські номери 172AJD02, а при виїзді — українські AH7771IP. Матеріали розслідування передані до Слідчого комітету», — додали у ФСБ.

У ніч на неділю, 21 серпня, публіцист Олександр Дугін та його дочка Дар'я поверталися з підмосковного фестивалю «Традиція». У момент вибуху в машині була тільки Дар'я, вона загинула на місці. Знайомі Дугіна розповіли ЗМІ, що в машині мав їхати і він сам, проте Дугін-старший останньої миті вирішив поїхати в іншому автомобілі.

Олександр Дугін відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька та була його найближчою соратницею.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до вбивства Дарії Дугіної.

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