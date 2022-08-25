Экономика Украины может вырасти на 15,5% в 2023 году — правительство

Экономика Украины может стабилизироваться и вырасти на 15,5% в 2023 году после падения из-за полномасшатбного вторжения в Украину российской армии. Об этом сообщила Reuters министр экономики Украины Юлия Свириденко, отметив, что прогнозы зависят от военной ситуации в стране.



По ее словам, сейчас в украинском правительстве составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с МВФ по новой программе кредитования. Текущие же прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году, как отметила Свириденко, варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения экономики на 30-35% в 2022 году.



Министр отказалась уточнить, сколько Украина запросит у МВФ, но сказала, что новая программа должна быть «относительно крупной» и должна быть согласована быстро, чтобы помочь высвободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Свириденко также призвала страны и учреждения-доноры выполнить свои обещания Украине о помощи. Она напомнила, что Украина получила $12,7 млрд международной бюджетной поддержки от других стран и учреждений после вторжения России и ожидает, что до конца года поступит еще $14 млрд из уже обещанной помощи.

Ранее 24 августа министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал «хорошие новости» с фронта до конца 2022 года.