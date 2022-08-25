Економіка України може зрости на 15,5% у 2023 році — уряд

Економіка України може стабілізуватися та зрости на 15,5% у 2023 році після падіння через повномасштабне вторгнення в Україну російської армії. Про це повідомила Reuters міністр економіки України Юлія Свириденко, наголосивши, що прогнози залежать від військової ситуації в країні.



За її словами, зараз в українському уряді складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з МВФ щодо нової програми кредитування. Поточні прогнози щодо валового внутрішнього продукту у 2023 році, як зазначила Свириденко, варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння економіки на 30-35% у 2022 році.



Міністр відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, але сказала, що нова програма має бути «відносно великої» і має бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів та заспокоїти інвесторів.

Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки Україні щодо допомоги. Вона нагадала, що Україна отримала $12,7 млрд міжнародної бюджетної підтримки від інших країн та установ після вторгнення Росії і очікує, що до кінця року надійде ще $14 млрд із уже обіцяної допомоги.

Раніше 24 серпня міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував «хороші новини» з фронту до кінця 2022 року.