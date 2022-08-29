ВСУ отразили российское наступление на нескольких направлениях на Донбассе – Генштаб

Российские войска пытались наступать по нескольким направлениям в Донецкой области, но отступили. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины вечером 29 августа.



В штабе также сообщили, что российские войска пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, а также Ивано-Дарьевки успеха не имели и отошли.



Кроме этого, ВСУ отразили наступление в направлениях Соледара, Веселой Долины, Бахмута и Кодемы.



Оккупанты пытались продвинуться к Марьинке, Первомайскому и Невельскому, но получили отпор и отступили



Также армия РФ пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного на Херсонщине, но «понесла потери и ретировалась».



Россия также обстреливала населенные пункты Украины по разным направлениям, говорится в сводке. Генштаб указывает, что угроза ударов со стороны Беларуси сохраняется.