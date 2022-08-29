ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках на Донбасі – Генштаб

Російські війська намагалися наступати за декількома напрямками на Донеччині, але відступили. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України увечері 29 серпня.



У штабі також повідомили, що російські війська намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, а також Івано-Даріївки, але успіху не мали та відійшли.



Крім цього, ЗСУ відбили наступ у напрямах Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми.



Окупанти намагалися просунутися до Мар'їнки, Першотравневого та Невельського, але отримали відсіч і відступили



Також армія РФ намагалися покращити тактичне становище неподалік Потьомкіного на Херсонщині, але «зазнала втрат і ретувалася».



Росія також обстрілювала населені пункти України з різних напрямків, йдеться у зведенні. Генштаб зазначає, що загроза ударів з боку Білорусі зберігається.