ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках на Донбасі – Генштаб

29 серпня 2022, 20:59

ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках на Донбасі – Генштаб

Російські війська намагалися наступати за декількома напрямками на Донеччині, але відступили. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України увечері 29 серпня.

У штабі також повідомили, що російські війська намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, а також Івано-Даріївки, але успіху не мали та відійшли.

Крім цього, ЗСУ відбили наступ у напрямах Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми.

Окупанти намагалися просунутися до Мар'їнки, Першотравневого та Невельського, але отримали відсіч і відступили

Також армія РФ намагалися покращити тактичне становище неподалік Потьомкіного на Херсонщині, але «зазнала втрат і ретувалася».

Росія також обстрілювала населені пункти України з різних напрямків, йдеться у зведенні. Генштаб зазначає, що загроза ударів з боку Білорусі зберігається.

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