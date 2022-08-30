Михаил Горбачев умер

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Центральной клинической больницы.



«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ.



Горбачев — советский, российский государственный, политический и общественный деятель мирового масштаба. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Первый и последний Президент СССР.