Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Михаил Горбачев умер

30 августа 2022, 23:28

Михаил Горбачев умер

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Центральной клинической больницы.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ.

Горбачев — советский, российский государственный, политический и общественный деятель мирового масштаба. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Первый и последний Президент СССР.

Еще по теме

Люди
Михаил Горбачев
Организации
СССР
События
Смерть

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:53
«ДНР»: С начала суток обстрелами ранены десять человек, двое из них погибли
16:17
В Мариуполе оккупанты меняют пропускную систему для автомобилистов
15:00
Оккупанты отправляют колонны техники из Крыма в Херсонскую область
12:55
Зеленский уволил главу Старобельской РГА в Луганской области
12:47
Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►
12:29
Распорядился о масштабной принудительной конфискации: СБУ сообщила о подозрении «главе» Энергодара
12:08
В колонии Еленовки, вероятно, взорвался термобарический боеприпас — Офис генпрокурора
11:02
В Донецке утром из-за обстрела погибли два мирных жителя
10:30
В Херсоне прозвучали взрывы, слышны автоматные очереди
09:28
«ДНР»: Пять гражданских ранены из-за обстрелов
08:44
В Донецке под обстрел попал Центр славянской культуры
21:43
Новые обстрелы и жертвы на Донбассе — главное за день ►
19:28
На оккупированной Донетчине начали действовать правила российской системы платежных карт
18:50
Новые взрывы в Крыму: Что происходит ►
15:03
В Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест
все новости
23:28
Михаил Горбачев умер
23:01
Россия планировала до осени захватить всю Донецкую область — Зеленский
23:00
Как проходит эвакуация из прифронтовой Авдеевки ►
22:01
Внесение Одессы в список объектов всемирного наследия поддержали в ЮНЕСКО
21:07
Кабмин одобрил введение санкций против патриарха ПРЦ Кирилла
20:44
США передали Украине вооружение для контрнаступления — СNN
19:29
Оккупанты поставили «солдата победы» на Саур-Могиле
19:05
«Голодный бунт» произошел в Мариуполе
18:34
15 лет тюрьмы грозит трем экс-полицейским Мариуполя
18:11
МОМ: В Украине число внутренних переселенцев увеличилось до 6,9 миллионов человек
18:02
Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области
17:53
«ДНР»: С начала суток обстрелами ранены десять человек, двое из них погибли
17:28
Российские войска разрушили школы в Дружковке накануне начала учебного года
17:12
Тренировочная миссия ЕС для ВСУ получила «зеленый свет» министров обороны Евросоюза
16:53
«В нынешних реалиях — это еще нам повезло»: Последствия «прилетов» ракет по центру Харькова
все новости
ВИДЕО
Как проходит эвакуация из прифронтовой Авдеевки ►
30 августа, 23:00
«В нынешних реалиях — это еще нам повезло»: Последствия «прилетов» ракет по центру Харькова
30 августа, 16:53
Бердянск, Херсон: партизаны сводят счеты с предавшими Украину ►
30 августа, 12:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты