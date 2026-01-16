РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области

Российские источники заявили о поражении реактивной системы залпового огня M142 HIMARS Вооружённых сил Украины на территории Черниговской области. Об этом сообщает аналитический канал In Factum.



Согласно опубликованной информации, удар по украинской РСЗО якобы был нанесён с применением реактивного беспилотного летательного аппарата типа «Герань-3».



При этом, несмотря на заявления о полном уничтожении техники, экипаж HIMARS, как следует из обнародованных российской стороной видеоматериалов, остался жив.

В сообщении отмечается, что взрыв был достаточно мощным и сопровождался детонацией боекомплекта. Однако бронированная кабина установки, по оценке источников, выдержала нагрузку и защитила операторов.



Также сообщается, что удар якобы был нанесён на расстоянии около 60 километров от государственной границы Украины. Официальных подтверждений данной информации со стороны украинского командования на данный момент нет.