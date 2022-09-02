ООН: Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягло майже 4 млн осіб

02 вересня 2022, 11:18

ООН: Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягло майже 4 млн осіб

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту станом на 30 серпня 2022 року, досягла 3 млн 969,54 тисяч. Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

За п'ять тижнів з 20 липня зростання становило близько 260 тисяч, тоді як за попередні п'ять тижнів близько 305 тисяч, а всього з кінця травня – близько 1,04 млн.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 353,3 тисячі при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 5,797 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 3,835 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 670 тисяч (дані не змінюються з 21 червня) і 423,2 тисяч.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що всього в Німеччині, де українцям було дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 971 тисячу біженців з України, що на майже на 80 тисяч більше, ніж п'ять тижнів тому.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув – 423,2 тисячі з 423,37 тисячі.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України – 153,97 тисяч, а замикає п'ятірку Іспанія – до 139,02 тисяч.

Окремо ООН вказує Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 414,08 тисяч (приріст за 5 тижнів – 668,28 тисяч) та 16,7 тисяч осіб.

Згідно з інформацією ООН, у РФ зафіксовано всі перетнуті кордон, тоді як у Білорусі – 12,51 тисяч. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 30 серпня, з України з початку війни було зафіксовано 11,976 млн виїздів, тоді як в'їздів (без даних Угорщини, РФ та Білорусі та з 28 лютого) – 5,325 млн.

«З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогоднішній день це найбільша криза переміщення людей у світі. В Україні понад 6,6 млн осіб залишаються переміщеними внаслідок війни», – зазначили в організації.

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