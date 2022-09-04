Понад 7 тисяч українських дітей депортували до Росії, — Лубинець

Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей із початку повномасштабної війни. Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю газеті «Голос Америки».



Він зазначив, що російська влада прагне, щоб українські діти не повернулися на батьківщину. Вони спонукають росіян усиновлювати депортованих дітей.



«Росія робить все, щоб наші діти не поверталися до нас, навіть спростили своє законодавство щодо усиновлення», — наголосив Лубинець.



Омбудсмен заявив, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Він назвав такі дії Москви геноцидом української нації. За словами Лубинця, Україна працює над поверненням дітей, проте поки що процес просувається повільно.



«Зараз нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації щодо їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери», — розповів омбудсмен.