Энергодар из-за обстрелов обесточен второй раз за день

Из-за обстрелов в Энергодаре второй раз за день оказался обесточен. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.



«Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу», - написал он.



Орлов подчеркнул, что работники коммунальных и других служб не успевают завершить аварийно-восстановительные работы.



Мэр добавил, что прогнозировать сроки восстановления электроснабжения в городе сейчас невозможно.



«Просьба всем энергодарцам соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления», - заявил он.



Сегодня в Энергодаре в результате многочисленных обстрелов со стороны российских оккупантов была повреждена подстанция «Луч».