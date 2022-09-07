Часть Энергодара после повреждения подстанции «Луч» – без электричества

Часть Энергодар в Запорожской области остается без электроснабжения из-за повреждения подстанции «Луч». Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.



«На утро 7 сентября, после повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов, без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона Энергодара», - говорится в сообщении.



Орлов подчеркнул, что жители этой части города больше всего страдают от последствий обстрелов -несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа. Люди уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы.