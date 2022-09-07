Енергодар через обстріл знеструмлений вдруге за день

Через обстріл Енергодар знеструмлений вдруге за день. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.



«Енергодар знову під обстрілом окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання у всьому місті», - написав він.



Орлов наголосив, що працівники комунальних та інших служб не встигають завершити аварійно-відновлювальні роботи.



Мер додав, що прогнозувати термін відновлення електропостачання в місті зараз неможливо.



«Прохання всім енергодарцям дотримуватись правил двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води і коли з'явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не вимагають приготування», - заявив він.



Сьогодні в Енергодарі внаслідок численних обстрілів з боку російських окупантів було пошкоджено підстанцію «Промінь».