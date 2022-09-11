Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российская армия покинула Харьковскую область. Аналитики предполагают, что ось российского наступления на север Донбасса разрушена.

Прямые попадания в жилые дома и уничтоженный ЦНАП и пожары. Последствия обстрелов Донецкой области за сутки.

К деоккупации Луганской области ВСУ приступят сразу после освобождения Лимана и Изюма. С чего начнут, рассказал глава области Сергей Гайдай.

Все районы Донецка под обстрелом. Есть раненые и погибшие.

В Мариуполе устроили «концерт на костях» возле драмтеатра, унесшего жизни 600 человек. Дончанам мероприятие не понравилось.