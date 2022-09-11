Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російська армія залишила Харківську область. Аналітики вважають, що вісь російського наступу на північ Донбасу зруйнована.

Прямі попадання в житлові будинки та знищений ЦНАП та пожежі. Наслідки обстрілу Донецької області за добу.

Деокупацію Луганської області ЗСУ розпочнуть відразу після звільнення Лимана та Ізюма. З чого розпочнуть, розповів голова області Сергій Гайдай.

Усі райони Донецька під обстрілом. Є поранені та загиблі.

У Маріуполі влаштували «концерт на кістках» біля драмтеатру, який забрав життя 600 людей. Донеччанам захід не сподобався.