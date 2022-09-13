На Донеччині проводитимуть обов'язкову евакуацію зі звільнених населених пунктів

Влада проводитиме обов'язкову евакуацію мешканців з деокупованих населених пунктів Донецької області. Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На деокупованих територіях Донецької області, за його словами, влада готова надавати населенню всю необхідну допомогу, від харчових продуктів, медикаментів до виплат.



«Одним із першочергових заходів буде евакуація із населених пунктів, які є деокупованими. Тому що у багатьох з них у зв'язку з численними руйнуваннями житлового сектора проживати вкрай складно», — повідомив очільник ОВА.



Також він повідомив, що загалом від початку обов'язкової евакуації вдалося вивезти понад 16 тисяч людей. При цьому ще до початку з області виїхали три чверті населення.



Нагадаємо, Кириленко також розповів про стабілізаційні заходи на деокупованих територіях у Донецькій області.



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