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15 жилых домов за сутки разрушили оккупанты в Донецкой области

15 сентября 2022, 10:03

15 жилых домов за сутки разрушили оккупанты в Донецкой области

За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, правоохранители зафиксировали 25 обстрелов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Российская армия обстреливала города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Мирноград, Красногоровка, Часов Яр, пгт Северное, села Карловка, Тоненькое, Курдюмовка, Сокол, Новобахмутовка.

Полицейские сообщили, что ракетные и артиллерийские удары российской армии повлекли за собой массовые разрушения и жертвы среди мирного населения. Уничтожены и повреждены 30 гражданских объектов – 15 жилых домов, помещение ТЭС, линия электропередач.

Российские войска атаковали регион авиацией, ракетами, РСЗО «Град», «Смерч», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 309 человек, с начала обязательной эвакуации – около 16 700 человек, в том числе 2764 – дети, 754 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли двое мирных жителей. 

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