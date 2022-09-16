Вночі Слов'янськ потрапив під обстріл з РСЗВ

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадима Ляха

Вночі Слов'янськ потрапив під обстріл із РСЗВ з боку російських військових. Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Вадим Лях.



«Обстріли велися околицями міста. Мікрорайон Східний. Постраждали приватні будинки та автомобіль. На щастя, обійшлося без жертв. Інформація про пошкодження уточнюється», — зазначив Лях.

Також, за його словами, у місті відновлюється робота «Нової пошти».



«Поки буде відкрито одне відділення, на вул. Ярослава Мудрого, 12. Отримання та відправлення посилок вагою до 30 кг. У понеділок, 19 вересня, відкривається ще одне відділення "ПриватБанку" на вул. Центральній, 38. Тут на відвідувачів чекатимуть каса та спеціаліст. Нагадаю, що у Слов'янську вже працює відділення "ПриватБанку" на вул. Університетській, 58», — зазначив мер.





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