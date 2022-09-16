У Луганську пролунав потужний вибух у будівлі «генеральної прокуратури». Загинув «генпрокурор»

В окупованому Луганську. Скріншот

Вдень в окупованому Луганську пролунав потужний вибух.



Як повідомляють у Telegram-каналах, вибух стався у центрі, у будівлі «генеральної прокуратури». Район оточений.

В одному з Telegram-каналів зазначається, що, судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету «генпрокурора» Сергія Горенка. Деякі джерела повідомляють, що йому відірвало руку. Проте точної інформації щодо цього немає.



Очевидці опублікували кадри, зняті практично відразу після вибуху:

Оновлено: Як повідомляє Telegram-канал «112», під час вибуху в будівлі «генпрокуратури» загинув «генпрокурор» Сергій Горенко.



«Епіцентр вибуху знаходився прямо у кабінеті Сергія Горенка. Також поранено його заступницю Катерину Стегленко. На місці працюють оперативні служби», — йдеться у повідомленні.



Також про смерть Горенка пише російський «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби Луганська.



«МВС ЛНР» підтверджує смерть «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка та його заступниці Катерини Стегленко внаслідок вибуху.



Зазначається, що епіцентр вибуху знаходився прямо в кабінеті Горенка.



Голова «ЛНР» Леонід Пасічник прокоментував смерть «генпрокурора» та його заступниці.



За його словами, вибух «продемонстрував, що Київський режим перейшов усі можливі рамки дозволеного».



При цьому Пасічник запевняє, що «ситуація в республіці перебуває під контролем».