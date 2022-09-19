Уряд має намір карати посадовців за отримання паспорта РФ

Уряд України запропонував запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського громадянства українськими посадовцями та примусову паспортизацію в окупації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.
Уряд вже зареєстрував у парламенті відповідний законопроект №8057. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.
Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за:
- набуття в умовах воєнного стану громадянином України, який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або станом на 23.02.2022 був такою особою, російського громадянства за відсутності ознак державної зради;
- примусову паспортизацію населення та обмеження прав та можливостей українців, які не бажають отримати громадянство РФ;
- пропаганду та публічні заклики про необхідність отримання паспорта Росії.
Злочини щодо паспортизації розслідуватиме СБУ, а слідство може проводитися заочно.
Також уряд хоче уточнити умови, які не є підставою для втрати громадянства України:
- примусове автоматичне набуття громадянства РФ українцями, які проживають на тимчасово окупованій території;
- якщо права та свободи українців обмежуються без російського паспорта;
- придбання російського громадянства депортованими у РФ.