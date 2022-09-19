Уряд має намір карати посадовців за отримання паспорта РФ

Оновлено
19 вересня 2022, 18:42

Уряд має намір карати посадовців за отримання паспорта РФ

Уряд України запропонував запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського громадянства українськими посадовцями та примусову паспортизацію в окупації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

 Уряд вже зареєстрував у парламенті відповідний законопроект №8057. Документ спрямований на протидію примусовій паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за:

  • набуття в умовах воєнного стану громадянином України, який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або станом на 23.02.2022 був такою особою, російського громадянства за відсутності ознак державної зради;
  • примусову паспортизацію населення та обмеження прав та можливостей українців, які не бажають отримати громадянство РФ;
  • пропаганду та публічні заклики про необхідність отримання паспорта Росії.

Злочини щодо паспортизації розслідуватиме СБУ, а слідство може проводитися заочно.

Також уряд хоче уточнити умови, які не є підставою для втрати громадянства України:

  • примусове автоматичне набуття громадянства РФ українцями, які проживають на тимчасово окупованій території;
  • якщо права та свободи українців обмежуються без російського паспорта;
  • придбання російського громадянства депортованими у РФ.

Ще за темою

Організації
Уряд України
Місця
Росія Україна
Інше
паспорт РФ
Події
Війна Покарання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:54
Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля для підготовки до «референдуму»
19:16
«Громадська палата ДНР» також просить Пушиліна провести «референдум» про приєднання до Росії
17:26
У «ЛНР» вимагають ініціювати «референдум» про приєднання до Росії
16:00
«ЛНР» засудила двох співробітників ОБСЄ до 13 років ув'язнення за «держзраду»
14:17
В окупованому селі Портовське почалася примусова мобілізація — Андрющенко
13:29
«ДНР» заявила про смерть 13 людей через денний обстріл Донецька
12:48
У Кадіївці Луганської області знищено базу російської армії — Гайдай
09:56
Окупанти розпочали примусову мобілізацію в Мангуші — Андрющенко
09:50
«ДНР»: За добу загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення
23:21
Удар по центру Краматорська — головне за день ►
21:39
«Зачистка ФСБ»: В окупованому Мелітополі намагалися підірвати одного з поліцейських-колаборантів
18:59
В окупованій Горлівці під обстріл потрапив міський автобус, є загиблі
10:15
«ДНР» заявила про 9 загиблих від обстрілів за добу
23:25
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
22:56
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
Всі новини
21:54
Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля для підготовки до «референдуму»
21:38
У Держдумі оголосили нові терміни проведення «референдуму» у «ЛНР»
21:16
Зеленський передбачив долю колаборантів
20:02
Росіяни масово перевіряють телефони у мешканців Маріуполя — Андрющенко
19:34
Російські війська готують засуджених для боїв в Україні
19:16
«Громадська палата ДНР» також просить Пушиліна провести «референдум» про приєднання до Росії
18:42
Уряд має намір карати посадовців за отримання паспорта РФ
17:56
Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo
17:55
Керівники ОБСЄ засудили рішення «суду» у Луганську
17:26
У «ЛНР» вимагають ініціювати «референдум» про приєднання до Росії
17:05
Жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області радять евакуюватись на зиму
16:44
Президент запропонував ВРУ передати керівництво низкою населених пунктів Донбасу МВА
16:27
Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ – голова ОВА
16:00
«ЛНР» засудила двох співробітників ОБСЄ до 13 років ув'язнення за «держзраду»
15:37
У полоні РФ близько 50 жінок, що вийшли з території меткомбінату «Азовсталь»
Всі новини
ВІДЕО
Удар по центру Краматорська — головне за день ►
18 вересня, 23:21
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
17 вересня, 23:25
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
17 вересня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти