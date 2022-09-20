С начала августа из Украины кораблями экспортировано 4,1 млн. тонн агропродукции

С начала августа, за время работы зернового коридора из Украины экспортировали 4,1 миллиона тонн агропродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Украины, отметив, что из украинских портов вышли 177 судов с сельхозпродукцией для стран Азии, Европы и Африки.



«20 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Черноморск» вышли 8 судов из 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту», - заявили в правительстве, дополнив, что от причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а из порта Черноморск – суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.



Сообщается также, что сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Судно будет загружено 30 тысячами тонн пшеницы, которая будет доставлена ​​в Афганистан.

Напомним, 19 августа Администрация морских портов Украины сообщала, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,9 млн тонн продовольствия, а общее число судов для стран Азии, Европы и Африки достигло 169-ти.