Від початку серпня з України кораблями експортовано 4,1 млн. тонн агропродукції

З початку серпня за час роботи зернового коридору з України експортували 4,1 мільйона тонн агропродукції. Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України, зазначивши, що з українських портів вийшли 177 суден із сільгосппродукцією для країн Азії, Європи та Африки.



«20 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту», ​​- заявили в уряді, доповнивши, що від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN , SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту Чорноморськ – судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.



Повідомляється також, що сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ЗПС) ООН. Судно буде завантажено 30 тисячами тонн пшениці, яку буде доставлено ​​до Афганістану.

Нагадаємо, 19 серпня Адміністрація морських портів України повідомляла, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,9 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 169-ти.