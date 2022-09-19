Украина экспортировала уже 3,9 млн тонн агропродукции по «зерновому коридору»

Сегодня из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы вышли еще четыре судна со агропродукцией общим весом 178,78 тысяч тонн. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.



«В частности, из Одесского порта вышли балкеры Fulmar S и Gulmar, а из порта "Пивденный" – балкеры Tomahawk и Arcturus», – говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,9 млн тонн продовольствия, а общее число судов для стран Азии, Европы и Африки достигло 169-ти.



В Стамбуле 22 июля при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Пивденного.