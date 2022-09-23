У Донецькій області війська РФ за добу знищили 42 цивільні об'єкти

23 вересня 2022, 10:52

У Донецькій області війська РФ за добу знищили 42 цивільні об'єкти

Правоохоронці задокументували за добу на Донеччині 30 військових злочинів російських окупантів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних.

Зазначається, що армія РФ прицільно била по домівках та інфраструктурі регіону.

Російські військові здійснили вісім вогневих атак на Авдіївку та шість – на Бахмут. Обстрілювали окупанти також Торецьк, Слов’янськ, Часів Яр, смт Зайцеве, Гостре, села Опитне, Новоукраїнка, Новий Комар, Новоселівка Перша, Ласточкине, Дніпроенергія, Павлівка, Орлівка, Кліщіївка.

За добу військами РФ знищено та пошкоджено 42 цивільні об'єкти Донецької області – 27 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу та аграрного підприємства, хлібозавод, водоканал, лінії електропередач, амбулаторія, продовольчий склад, магазин, автомобільний міст.

Вночі окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерховому будинку в Торецьку, в одному з під'їздів обрушилися три верхні поверхи. На місці працювали поліцейські та співробітники ДСНС. Рятувальники витягли з-під завалів постраждалих, серед них діти.

«Маємо жертви серед цивільного населення внаслідок ще одного ракетного удару по місту. Окупанти поцілили в крамницю. Від осколкових уражень загинули люди, є травмовані, серед них 15-річна дівчинка. За попередню добу зафіксовано масові обстріли міста Бахмут, де зазнали руйнувань 10 приватних будинків і багатоповерхівка, а також критична інфраструктура», - повідомили поліцейські.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 319 осіб, від початку обов'язкової евакуації – близько 18 600 осіб, у тому числі 3063 – діти, 870 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російська армія вбила сімох мирних жителів регіону.

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