Зеленский: Украина ежедневно теряет около 50 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский заявил, что в войне против России Украина ежедневно теряет около 50 своих военнослужащих.



«У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это почти 50 человек в сутки. Но это не точные цифры, потому что неизвестно, сколько солдат и мирных жителей осталось на территории», — рассказал Зеленский в интервью французским СМИ, передает газета Ouest France.



При этом, по словам президента, он располагает точными данными о потерях в ВСУ, однако не хочет их раскрывать.



«Главный вопрос — точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. С цифрами нужно быть очень осторожным, потому что речь идет о человеческих жизнях. Позиция наших военных не в том, чтобы предоставить точное количество убитых или раненых украинских военнослужащих», — сказал Зеленский.



По словам президента, потери украинские военных в 5 раз меньше, чем потери российских солдат.