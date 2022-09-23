Зеленський: Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський заявив, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає близько 50 своїх військовослужбовців.



«У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 осіб на добу. Але це не точні цифри, тому що невідомо, скільки солдатів і мирних жителів залишилося на території», — розповів Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає газета Ouest France.



При цьому, за словами президента, він має в своєму розпорядженні точними даними про втрат у ЗСУ, однак не хоче їх розкривати.



«Головне питання — точні дані. Я маю дані, які я отримую і які мені надають. З цифрами треба бути дуже обережним, бо йдеться про людські життя. Позиція наших військових не в тому, щоб надати точну кількість убитих чи поранених українських військовослужбовців», — сказав Зеленський.



За словами президента, втрати українських військових у 5 разів менші, ніж втрати російських солдатів.