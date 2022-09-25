Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов — Генштаб ВСУ

Российские силы за сутки нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по украинским военным и гражданским объектам. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе подчеркивают, что в нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
«От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса», — говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
«В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка», — сообщили в Генштабе.
Также в сводке отмечается, что за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей.
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