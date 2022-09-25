Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов — Генштаб ВСУ

Российские силы за сутки нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по украинским военным и гражданским объектам. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В Генштабе подчеркивают, что в нарушение норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.



«От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса», — говорится в сообщении.



В Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина-Буда Сумской области;

— в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина-Буда Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

— в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск; на Краматорском направлении — Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;

— Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное; на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское;

— Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка;

— Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское;

обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское; на Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

«В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка», — сообщили в Генштабе.



Также в сводке отмечается, что за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей.