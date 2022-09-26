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Британия из-за псевдореферендумов ввела санкции против России

26 сентября 2022, 18:33

Британия из-за псевдореферендумов ввела санкции против России

Правительство Великобритании ввело санкции против еще 92 российских физических и юридических лиц из-за организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщило британское правительство.

«Сегодняшние санкции будут касаться тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также лиц, продолжающих поддерживать захватническую войну российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления его суверенитета», заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

В санкционном списке 33 российских чиновника, которых отправили на захваченные территории, а также местные коллаборанты.

Санкционный пакет также включает 55 членов правления государственных компаний рф, которые продолжают финансировать российскую военную машину. Среди них есть члены правления Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка.

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении 4 российских олигархов, состояние которых в целом оценивается в 6,3 млрд фунтов стерлингов.

Под санкции попало и «любимое PR-агентство Путина» компания IMA Consulting.

Великобритания уже ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций, в том числе более 120 олигархов с общим капиталом более 130 миллиардов фунтов стерлингов.

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