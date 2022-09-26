Британія через псевдореферендуми ввела санкції проти Росії

Уряд Великобританії ввів санкції проти ще 92 російських фізичних та юридичних осіб через організацію псевдореферендумів на окупованих територіях України. Про це повідомив британський уряд.



«Сьогоднішні санкції стосуватимуться тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також осіб, які продовжують підтримувати загарбницьку війну російського режиму. Ми підтримуємо український народ, і наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення його суверенітету», — заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.



У санкційному списку 33 російські чиновники, яких відправили на захоплені території, а також місцеві колаборанти.



Санкційний пакет також включає 55 членів правління державних підприємств Росії, які продовжують фінансувати російську військову машину. Серед них є члени правління Газпромбанку, Ощадбанку і Радкомбанку.



Крім того, Великобританія ввела санкції щодо 4 російських олігархів, статки яких загалом оцінюються в 6,3 млрд фунтів стерлінгів.



Під санкції потрапив і «улюблене PR-агентство Путіна» — компанія IMA Consulting.



Великобританія вже запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів із загальним капіталом понад 130 мільярдів фунтів стерлінгів.