Директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські окупанти. Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у своєму Twitter.



«Я вітаю визволення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – розповів Гроссі.



У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.



Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про «тимчасове затримання» Мурашова.



При цьому в агентстві наголошували, що викрадення Мурашова прямо впливає на ядерну безпеку ЗАЕС.