По Краматорску был нанесен ракетный удар. Есть пострадавшие

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

По Краматорску в Донецкой области ночью был нанесен ракетный удар по частному сектору. Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко.



По его словам, уже известно о двух раненых.



Повреждены дома и школа.

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