По Краматорську було завдано ракетного удару. Є постраждалі

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко

Краматорськом у Донецькій області вночі було завдано ракетного удару по приватному сектору. Про це повідомив мер Олександр Гончаренко.



За його словами, вже відомо про двох поранених.



Пошкоджено будинки та школа.

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