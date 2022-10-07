Под Херсоном под обстрел попал автобус с гражданскими: Погибли пять человек, еще пять ранены

В оккупированном Херсоне под обстрел попал автобус с гражданскими. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Люди пишут о погибших и раненых. Уточняется, что автобус находился между Херсоном и Новой Каховкой, в районе Дарьевского моста. В некоторых пабликах сообщают о том, что под обстрел попала колонна.
Российские «РИА Новости» пишут о четверых погибших и троих раненых.
Обновлено. Сообщается, что автобус попал под обстрел у Дарьевского моста, где местные жители стояли в очереди на переправу. Число погибших выросло до пяти, еще пятеро ранены.
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