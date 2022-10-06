ВСУ освободили от захватчиков более 400 квадратных километров Херсонщины

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили уже более 400 квадратных километров территорий Херсонской области и продвигаются дальше. Об этом на брифинге рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«У нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», – сказала она.



По состоянию на 5 октября Государственный флаг Украины восстановлен в восьми населенных пунктах Бериславского района Херсонщины.