Під Херсоном під обстріл потрапив автобус з цивільними: Загинуло п'ятеро людей, ще п'ять поранено

Біля окупованого Херсона

В окупованому Херсоні під обстріл потрапив автобус з цивільними. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Люди пишуть про загиблих та поранених. Уточнюється, що автобус знаходився між Херсоном та Новою Каховкою, в районі Дар'ївського мосту. У деяких пабліках повідомляють, що під обстріл потрапила колона.





Російські «РИА Новости» пишуть про чотирьох загиблих та трьох поранених.



Оновлено. Повідомляється, що автобус потрапив під обстріл біля Дар'ївського мосту, де місцеві жителі стояли у черзі на переправу. Число загиблих зросло до п'яти, ще п'ятеро поранено.

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