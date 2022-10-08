Какие города на Донетчине попали под обстрел, рассказали в полиции

Донецкая область. Фото: полиции

За сутки российские силы обстреляли 15 населенных пунктов на Донетчине. Есть погибшие, в том числе подросток, и раненые среди мирного населения. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Российские войска били по Авдеевке, Бахмуту, Торецку, Часов Яру, Константиновке, Марьинке, а также по Очеретино, Пивничному, Зайцево, Карловке, Федоровке, Павловке, Елизаветовке, Торскому, Новополю.



«Враг ударил авиацией, ракетами, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией. В Павловке под российскими "Градами" погиб ребенок 2006 года рождения, есть раненые взрослые. Разрушены и повреждены 16 гражданских объектов: 14 жилых домов, амбулатория, детский сад», — отметили в полиции.



Правоохранители задокументировали 23 военных преступления РФ, открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным Донецкой ОВА, на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей, еще 17 — ранены.



Смотрите также:



