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Какие города на Донетчине попали под обстрел, рассказали в полиции

08 октября 2022, 12:26

Какие города на Донетчине попали под обстрел, рассказали в полиции

Донецкая область. Фото: полиции Донецкая область. Фото: полиции

За сутки российские силы обстреляли 15 населенных пунктов на Донетчине. Есть погибшие, в том числе подросток, и раненые среди мирного населения. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Российские войска били по Авдеевке, Бахмуту, Торецку, Часов Яру, Константиновке, Марьинке, а также по Очеретино, Пивничному, Зайцево, Карловке, Федоровке, Павловке, Елизаветовке, Торскому, Новополю.

«Враг ударил авиацией, ракетами, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией. В Павловке под российскими "Градами" погиб ребенок 2006 года рождения, есть раненые взрослые. Разрушены и повреждены 16 гражданских объектов: 14 жилых домов, амбулатория, детский сад», — отметили в полиции.

Правоохранители задокументировали 23 военных преступления РФ, открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным Донецкой ОВА, на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей, еще 17 — ранены.

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