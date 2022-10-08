Які міста на Донеччині потрапили під обстріл, розповіли у поліції

Донецька область. Фото: поліції

За добу російські сили обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Є загиблі, зокрема підліток, і поранені серед мирного населення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.



Російські війська били по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Часов Яру, Костянтинівці, Мар'їнці, а також по Очеретиному, Північному, Зайцевому, Карлівці, Федорівці, Павлівці, Єлизаветівці, Торському, Новополю.



«Ворог вдарив авіацією, ракетами, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією. У Павлівці під російськими "Градами" загинула дитина 2006 року народження, є поранені дорослі. Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об'єктів: 14 житлових будинків, амбулаторію, дитячий садок», — зазначили в поліції.



Правоохоронці задокументували 23 воєнні злочини РФ, відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло шестеро мирних жителів, ще 17 поранено.



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