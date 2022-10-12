Окупанти вночі били по Нікополю: Важко поранені дівчинка та дві жінки

Нікополь. Фото: ОВА

Російські окупанти вночі сім разів накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На мирний Нікополь випустив понад сто снарядів! Один із них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі», — зазначив Резніченко.



За його словами, у місті пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Також пошкоджено два підприємства, два садки, школу, магазини та офіс благодійної організації.



«У Марганецькій та Мирівській громадах обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються», — повідомив Резніченко.

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