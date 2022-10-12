Студентів-переселенців переведуть у вишах на бюджет

12 жовтня 2022, 17:02

Студентів-переселенців переведуть у вишах на бюджет

Студентів, які є внутрішньо переміщеними особами або перебувають на тимчасово окупованих територіях, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. Відповідну постанову сьогодні ухвалив уряд, повідомляє Мінреінтеграції.

Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти такі категорії студентів:

  • осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території, території проведення військових (бойових) дій, або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Крім того, документ визначає механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, які здобувають професійну вищу або вищу освіту та віднесені до установ професійної вищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності у минулих роках на контрактних умовах.

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