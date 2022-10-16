В Белгороде под обстрел попал район аэропорта

Белгород. Фото из соцсетей

В российском Белгороде под обстрел попал район аэропорта. Об этом сообщают российские СМИ и очевидцы в соцсетях.



Также известно, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. «РИА Новости» сообщает, что прозвучало минимум 16 взрывов.



В результате работы ПВО и падения обломков в некоторых домах выбиты окна, пишет «Осторожно новости». Baza отмечает, что местное МВД было поднято по тревоге.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших от обстрела.



«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», — написал он.

В последнее время Белгородская область РФ, которая граничит с Украиной, регулярно подвергается обстрелам. Местные власти обвиняют в обстрелах Вооруженные силы Украины. Украинская сторона официально факт обстрелов российской территории не подтверждала.