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В Белгороде под обстрел попал район аэропорта

16 октября 2022, 12:44

В Белгороде под обстрел попал район аэропорта

Белгород. Фото из соцсетей Белгород. Фото из соцсетей

В российском Белгороде под обстрел попал район аэропорта. Об этом сообщают российские СМИ и очевидцы в соцсетях.

Также известно, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. «РИА Новости» сообщает, что прозвучало минимум 16 взрывов.

В результате работы ПВО и падения обломков в некоторых домах выбиты окна, пишет «Осторожно новости». Baza отмечает, что местное МВД было поднято по тревоге.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших от обстрела.

«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», — написал он.

В последнее время Белгородская область РФ, которая граничит с Украиной, регулярно подвергается обстрелам. Местные власти обвиняют в обстрелах Вооруженные силы Украины. Украинская сторона официально факт обстрелов российской территории не подтверждала.

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