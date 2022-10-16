У Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту

Білгород. Фото із соцмереж

У російському Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту. Про це повідомляють російські ЗМІ та очевидці у соцмережах.



Також відомо, що над Білгородом спрацювала система протиповітряної оборони. «РИА Новости» повідомляє , що пролунало щонайменше 16 вибухів.



Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у деяких будинках вибиті вікна, пише «Обережно новини». Baza зазначає, що місцеве МВС було підняте по тривозі.



Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про трьох постраждалих від обстрілу.



«Внаслідок обстрілу у Білгороді троє постраждалих в одній родині. Двоє чоловіків з осколковими пораненнями. Вони вже направлені до лікарні. Жінці надано амбулаторну допомогу на місці», — написав він.

Останнім часом Білгородська область РФ, яка межує з Україною, регулярно обстрілюється. Місцева влада звинувачує в обстрілах Збройні сили України. Українська сторона офіційно факт обстрілу російської території не підтверджувала.