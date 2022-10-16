С начала суток оккупанты нанесли один ракетный и 10 авиаударов — сводка Генштаба ВСУ

В течение суток российские силы нанесли один ракетный и 10 авиационных ударов, осуществили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что ударам российских оккупантов подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Стрелка и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.



Кроме того, оккупанты совершили обстрелы:

на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

— из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области; на Краматорском направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздоловка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

— из танков и артиллерии вдоль линии столкновения, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздоловка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения;

оккупанты совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них — Вольное Поле, Времовка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области;

россияне обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них — Вольное Поле, Времовка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области; на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов скопления вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.



Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.