С начала суток оккупанты нанесли один ракетный и 10 авиаударов — сводка Генштаба ВСУ

В течение суток российские силы нанесли один ракетный и 10 авиационных ударов, осуществили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что ударам российских оккупантов подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Стрелка и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.
Кроме того, оккупанты совершили обстрелы:
- на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;
- на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;
- на Краматорском направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздоловка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них — Вольное Поле, Времовка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области;
- на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.
В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов скопления вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.