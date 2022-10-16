З початку доби окупанти завдали один ракетний та 10 авіаударів — зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби російські сили завдали один ракетний та 10 авіаційних ударів, здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українській території. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що ударів російських окупантів зазнали райони понад 10 населених пунктів, у тому числі Стрілка та Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області та Правдино і Білогірка Херсонської області.



Крім того, окупанти здійснили обстріл:

на Сіверському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка та Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка та Покровка Сумської області;

— з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка та Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка та Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибіне, Липці, Зарічне та Куп'янськ-Вузловий Харківської області;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілка, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибіне, Липці, Зарічне та Куп'янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку — з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, в районах населених пунктів Греківка та Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка та Яківлівка Донецької області;

— з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення, в районах населених пунктів Греківка та Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка та Яківлівка Донецької області; на Бахмутському та Авдіївському напрямах окупанти робили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення;

окупанти робили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них — Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива та Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Горіхів та Чарівне Запорізької області;

росіяни обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них — Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива та Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Горіхів та Чарівне Запорізької області; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди та Степова Долина Миколаївської області.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів. Підтверджено враження 17 районів накопичення озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів окупантів. Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА.



Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один командний пункт противника.