В Донецкой области за минувшие сутки погибли четыре человека

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По одной смерти зафиксированы в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке, еще 10 человек получили ранения.



Кроме того, в Лимане обнаружили еще семеро гражданских, убитых россиянами во время оккупации.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1020 мирных жителей. 2415 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.