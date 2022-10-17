У Донецькій області за минулу добу загинуло четверо людей

На підконтрольній українській владі території Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілу з боку російських сил загинули четверо мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



По одній смерті зафіксовано у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці, ще 10 осіб отримали поранення.



Крім того, у Лимані виявили ще семеро цивільних, убитих росіянами під час окупації.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1020 мирних жителів. 2415 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.