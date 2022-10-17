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В МВД Украины призвали владельцев оружия не сбивать дроны самостоятельно

17 октября 2022, 13:27

В МВД Украины призвали владельцев оружия не сбивать дроны самостоятельно

В Министерстве внутренних дел Украины призвали владельцев оружия не сбивать дроны самостоятельно, а сообщать о них полицейских. Об этом во время телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский.

Также он подчеркнул, что вероятность сбития дрона не подготовленным человеком из пистолета чрезвычайно мала. Также граждане могут травмировать себя или других.

«Поэтому я, пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием – из пистолета, из карабина не следует стрелять между многоэтажными домами. Потому что это может привести к травмированию и беде большей… полицейские в центре действительно открывали огонь, так как видели, что дроны один за одним пролетали. Один из дронов действительно был сбит», - сказал Денис Монастырский.

Министр к тому же призвал граждан сообщать полиции о любом перемещении дронов.

Утром 17 октября в Киеве иранский дрон-камикадзе разрушил жилой дом. По данным военной администрации города всего по Киеву были нанесены 4 удара во время утренней атаки дронами.

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